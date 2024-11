VÍDEO: Corpo de mulher é encontrado boiando em rio no centro de Pomerode VÍDEO: Corpo de mulher é encontrado boiando em rio no centro de Pomerode ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h11 ) twitter

Corpo de mulher encontrado em Pomerode

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira (5), boiando no Rio do Testo, no centro de Pomerode. Os Bombeiros Voluntário da cidade foram acionados para resgatar o cadáver.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

