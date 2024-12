VÍDEO: Equipe da NDTV flagra tentativa de furto e repórter ‘espanta ladrão’ em SC Caso ocorreu pouco antes da equipe de TV entrar ao vivo na manhã desta terça-feira (4), em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 15h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h09 ) twitter

Uma equipe de reportagem da NDTV Record de Itajaí, no Litoral Norte catarinense, evitou uma tentativa de furto de bicicleta na manhã desta terça-feira (4). O caso ocorreu no Pontal Norte de Balneário Camboriú, pouco antes da repórter Juliana Senne entrar ao vivo no matinal SC no Ar.

