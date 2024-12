VÍDEO: Grave acidente é flagrado e cena chama atenção em Chapecó Uma câmera registrou o momento exato de um grave acidente na rua Araras em Chapecó. A colisão entre carros foi na manhã desta quarta... ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 14h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma cena chamou atenção na manhã desta quarta-feira (4) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Um grave acidente entre dois carros foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Para mais detalhes e para assistir ao vídeo do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fio Desencapado: fiscalização em recicladoras de Florianópolis apreende 400 kg de metais

PF faz batida em Balneário Camboriú em operação que apura desvio público no RS

Conforto e estilo para o dia a dia: chinelo especial para você