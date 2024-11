VÍDEO: Homem cobra dívida e destrói carro de prefeitura com bastão em SC VÍDEO: Homem cobra dívida e destrói carro de prefeitura com bastão em SC ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 23h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem cobra dívida e destrói carro de prefeitura

A cobrança de uma dívida terminou em dano ao patrimônio público de Forquilhinha, no Sul catarinense. Após cobrar um servidor público da cidade, um homem enfurecido quebrou o vidro do carro oficial com um bastão de madeira. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (6), em frente ao Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Forquilhinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Ato heroico: servidor público salva a vida de mulheres arrastadas por correnteza de rio em SC

Giro Portal Menina: gravações de Netflix em BC, CCO na Praia Central e radares em Blumenau

O que é a mimosa hostilis, droga ‘sagrada’ com 8 toneladas de pó incineradas pela PF