VÍDEO: Homem golpeia dono de restaurante com facão e tumulto acaba em delegacia em SC

Tentativa de homicídio em SC

Um homem invadiu um restaurante e agrediu funcionários com golpes de facão em uma tentativa de homicídio em Forquilhinha, no Sul catarinense, nesta sexta-feira (22). A ação foi registrada em vídeos que circularam na internet e mobilizou as forças de segurança da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante!

