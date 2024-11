VÍDEO: Ivete Sangalo pausa show em Florianópolis e manda folião quebrar cigarro eletrônico VÍDEO: Ivete Sangalo pausa show em Florianópolis e manda folião quebrar cigarro eletrônico ND Mais|Do R7 16/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 14h28 ) twitter

Ivete Sangalo pausa show e manda folião quebrar cigarro eletrônico

A rainha do axé, Ivete Sangalo, fez o público ir ao delírio na noite dessa sexta-feira (15), em mais uma edição do festival de axé Folianópolis, que ocorre na capital catarinense. Em dado momento da micareta, ‘Veveta’ parou tudo para chamar atenção de um fã, que usava um cigarro eletrônico na plateia. “Você é lindo, mas não está combinando com esse cigarro eletrônico”, disse a baiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

