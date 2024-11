VÍDEO: Motorista tenta ultrapassagem, colide com caminhão e tem porta do carro arrancada em SC VÍDEO: Motorista tenta ultrapassagem, colide com caminhão e tem porta do carro arrancada em SC ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h30 ) twitter

Acidente em Chapecó

Um grave acidente de trânsito deixou um motorista ferido em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Um GM/Astra colidiu de frente com um caminhão carregado de ferro, na manhã desta sexta-feira (8), na marginal da BR-480, no acesso ao município. A porta do carro foi arrancada no impacto.

