VÍDEO: Mulher é morta a tiros pelo ex-marido à luz do dia na região da 25 de Março VÍDEO: Mulher é morta a tiros pelo ex-marido à luz do dia na região da 25 de Março ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 26/11/2024 - 05h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo: Mulher é morta a tiros pelo ex-marido à luz do dia na região da 25 de Março

Uma discussão entre casal terminou em tragédia na tarde de sábado (23), em São Paulo. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem atirou e matou a ex-esposa no centro da capital paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura de Florianópolis promete ‘mudar o perfil do público’ no Restaurante Popular em 2025

Radares começam a ser instalados no Contorno Viário da Grande Florianópolis

Mulher sofre ferimentos graves ao cair de moto elétrica em Ilhota