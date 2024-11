VÍDEO: ‘Na ala vermelha’, motociclista que destruiu muro aguarda vaga na UTI em Itajaí VÍDEO: ‘Na ala vermelha’, motociclista que destruiu muro aguarda vaga na UTI em Itajaí ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motociclista em estado grave

Um motociclista, de 59 anos, está em estado grave aguardando uma vaga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), na ala vermelha do hospital Marieta Konder Bornhousen em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e a situação do motociclista.

Leia Mais em ND Mais:

Roubos acabam em fogo cruzado e idosa morre baleada em SP

Atraso em reparo de estação de tratamento pode deixar bairros de Joinville sem água por 2 dias

Chapecó tem mais de 800 vagas de emprego disponíveis nesta semana