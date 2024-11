VÍDEO: Pitbull pula de carro em movimento e causa pânico em SC VÍDEO: Pitbull pula de carro em movimento e causa pânico em SC ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 20h29 ) twitter

Pitbull pula de carro em movimento

Uma cena flagrada na noite desta quinta-feira (31) em Joinville, no Norte de Santa Catarina deixou três mulheres em pânico. Um pitbull pulou de um carro em movimento e partiu para cima das jovens, que estavam com uma cachorra na rua Guaíra, no bairro Iririú.

