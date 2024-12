VÍDEO: PM arremessa homem dentro de córrego em SP; corregedoria investiga caso VÍDEO: PM arremessa homem dentro de córrego em SP; corregedoria investiga caso ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 13h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 13h09 ) twitter

PM arremessa homem dentro de córrego em SP

A corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo investiga um caso de violência em Carapicuíba, na Grande São paulo. Imagens, gravadas de cima de um viaduto, mostram o momento em que um agente da corporação arremessa homem dentro de córrego do município. Um segundo vídeo mostra um corpo, sem vida, boiando no mesmo local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

