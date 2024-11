VÍDEO: primeiro elefante-marinho a nascer na costa brasileira se separa da mãe em SC VÍDEO: primeiro elefante-marinho a nascer na costa brasileira se separa da mãe em SC ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 20h29 ) twitter

Elefante-marinho

A mãe e o filhote de elefante-marinho se despediram da praia do Siriú, em Garopaba, no Litoral Sul de Santa Catarina, onde permaneciam desde o nascimento, no dia 11 de outubro. A elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) amamentou o filhote até ele ganhar peso e estar apto para prosseguir seu curso sozinho.

