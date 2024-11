VÍDEO: Sucuri de 3 metros atravessa a rua e passa ‘espremida’ por cerca de metal VÍDEO: Sucuri de 3 metros atravessa a rua e passa ‘espremida’ por cerca de metal ND Mais|Do R7 02/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 02/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sucuri atravessando a rua em Ibitinga, SP

Uma sucuri de três metros foi flagrada atravessando uma rua em Ibitinga, São Paulo, e chamou a atenção dos moradores da região nesta semana. No vídeo, o animal aparece atravessando a via ao lado de uma faixa de pedestres e passando entre as aberturas de uma cerca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa impressionante cena!

Leia Mais em ND Mais:

Acidente na BR-116 entre carro e caminhão mata homem em Santa Cecília

Rua é evacuada após asfalto desabar com incêndio em casa abandonada em SC

Casal é condenado por matar e enterrar recém-nascida na cozinha em SC