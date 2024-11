VÍDEO: Suspeitos de matar homem com golpes de facão se apresentam à polícia em SC VÍDEO: Suspeitos de matar homem com golpes de facão se apresentam à polícia em SC ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 01/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeitos se apresentam à polícia

Kennedy Alves do Santos morreu após ser atacado com golpes de facão, em Porto União, no Planalto Norte catarinense. O caso, que aconteceu em 21 de outubro, foi registrado por câmeras de segurança. Os dois homens que aparecem perseguindo a vítima se entregaram à Polícia Civil nessa quinta-feira (31).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Estudante de Palhoça é ganhadora do programa socioambiental “Ao redor da Ibero-América 2024”

VÍDEO: Filho coloca fogo na moto do pai por vingança e incêndio deixa 20 pessoas feridas

Feira Desbravalley: Chapecó no centro da inovação e oportunidades de negócios