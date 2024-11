VÍDEOS: Motorista embriagado causa acidente, se entrega e entra sozinho em viatura em SC VÍDEOS: Motorista embriagado causa acidente, se entrega e entra sozinho em viatura em SC ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista embriagado causa acidente

Um motorista protagonizou uma ocorrência inusitada em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na tarde deste domingo (10). Embriagado, ele colidiu contra um automóvel estacionado no bairro Costa e Silva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e a abordagem do motorista.

Leia Mais em ND Mais:

Drible jurídico

Melhor voz do sertanejo: quem é o cantor de Rio do Sul que venceu festival catarinense

Futuro presidente do Samae de Blumenau é anunciado