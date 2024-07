Vini Jr promove leilão beneficente no Copacabana Palace Vini Jr realizou um grande leilão beneficente no Copacabana Palace, hotel mais famoso do Rio de Janeiro que fica na praia de Copacabana... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vini Jr realizou um grande leilão beneficente no Copacabana Palace, hotel mais famoso do Rio de Janeiro que fica na praia de Copacabana. A festa reuniu astros do futebol mundial como Rafael Leão, do Milan, e Militão, do Real Madrid.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Objeto misterioso em casa abandonada vira suspeita de material radioativo em Florianópolis

• Pai pede socorro a policiais após a filha passar a noite apanhando do companheiro em SC

• Leilão de Vini Jr arrecada fortuna; veja valores e os prêmios