Violência Após o Pedido de Casamento: Um Caso Chocante no RJ Uma mulher foi agredida pelo namorado logo após ser pedida em casamento. O caso aconteceu no último domingo (4), no Rio de Janeiro... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 00h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 00h06 ) ‌



Uma mulher foi agredida pelo namorado logo após ser pedida em casamento. O caso aconteceu no último domingo (4), no Rio de Janeiro. Alessandra Nascimento chegou a perder um dente após ser atacada com socos e, na delegacia, descobriu que ele já possuía outras denúncias por situações semelhantes.

