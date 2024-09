Violência doméstica em Itapema: caso chocante de agressão a cadeirante Guarda Municipal socorreu mulher cadeirante, que levou tapa do companheiro no meio da rua ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 21h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 21h22 ) ‌



Um caso de violência doméstica em plena luz do dia marcou a terça-feira (10) em Itapema, no Litoral Norte catarinense. Por volta das 8h, uma guarnição da Guarda Municipal fazia o patrulhamento preventivo no bairro Meia Praia quando foi abordada por populares que relataram um caso de agressão contra uma mulher cadeirante.

