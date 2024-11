Violência doméstica em SC: mulher agredida brutalmente por companheiro O suspeito por agredir a mulher com um tijolo na cabeça foi preso e levado à delegacia de Polícia Civil; crime de tentativa de feminicídio... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h49 ) twitter

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na madrugada desta segunda-feira (21), em Palma Sola, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O crime aconteceu por volta da 1h da madrugada, no centro do município.

