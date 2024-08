Violência Doméstica: Homem Cria Fogueira e Ameaça Esposa em Urussanga Um homem, de 40 anos, ameaçou agredir a esposa e fez uma fogueira com objetos, no bairro Santana, em Urussanga, no Sul de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem, de 40 anos, ameaçou agredir a esposa e fez uma fogueira com objetos, no bairro Santana, em Urussanga, no Sul de Santa Catarina. Segundo a PM (Polícia Militar), a ocorrência foi registrada na segunda-feira (19) e o suspeito estaria sob efeito de drogas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Regras que você não sabia sobre férias do trabalho CLT

• Homem ameaça agredir a esposa no Sul de SC e faz fogueira com objetos

• Eleições 2024: quem é Dadá Westphal, candidato do Novo à Prefeitura de Chapecó