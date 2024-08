Violência em Abordagem: Policial é Filmado Arrastando Mulher no Paraná Uma mulher foi agredida por um policial durante uma abordagem no último sábado (24). O caso aconteceu em Itambaracá, no norte do Paraná... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h41 ) ‌



Uma mulher foi agredida por um policial durante uma abordagem no último sábado (24). O caso aconteceu em Itambaracá, no norte do Paraná, e foi filmado por moradores locais. No vídeo, é possível ver o momento em que o policial arrasta mulher pelo chão e dá um tapa em sua cara.

