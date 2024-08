Violência em Chapecó: Mulher Encontrada em Estado Crítico Uma mulher de 48 anos foi encontrada com cortes pelo corpo após ter sido vítima de uma agressão no interior de Chapecó, no Oeste de... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h21 ) ‌



Uma mulher de 48 anos foi encontrada com cortes pelo corpo após ter sido vítima de uma agressão no interior de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi atendida na madrugada desta terça-feira (20), na linha Barra do Rio dos Índios.

