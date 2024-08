Violência em Itajaí: Duas Vítimas em Tiroteio Suspeitas de Homicídio Anterior Dois homens foram mortos a tiros na noite da última terça-feira (21) no bairro Santa Regina, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h11 ) ‌



Dois homens foram mortos a tiros na noite da última terça-feira (21) no bairro Santa Regina, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. A Polícia Militar recebeu informações de que as vítimas eram os suspeitos do assassinato que aconteceu no último domingo (18) no bairro Cordeiros.

