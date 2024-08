Violência em Itajaí: Homem é Detido Após Ataque com Facão Uma câmera de segurança teria motivado uma tentativa de homicídio com facão no fim da tarde deste domingo (18), no bairro São Vicente... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma câmera de segurança teria motivado uma tentativa de homicídio com facão no fim da tarde deste domingo (18), no bairro São Vicente em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem ataca vizinhos com facão e acaba preso em Itajaí por conta de câmera de segurança

• Grave acidente deixa quatro feridos em SC; bombeiros voltavam de outro atendimento

• Quem são os quatro jovens mortos em ataque a tiros em praça do Rio de Janeiro