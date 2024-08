Violência em Joinville: Confronto Fatal com a Polícia Dois homens morreram na noite deste domingo (25), em um confronto com a PM (Polícia Militar) em Joinville, no Norte de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 14h02 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h02 ) ‌



Dois homens morreram na noite deste domingo (25), em um confronto com a PM (Polícia Militar) em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu no bairro Jardim Paraíso, por volta das 22h15.

