Violência em SC: Homem é Brutalmente Espancado por Grupo Um homem ficou gravemente ferido após ser espancado com pedaço de pau, por cinco suspeitos, na madrugada de quinta-feira (8). A guarnição... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h46 ) ‌



Um homem ficou gravemente ferido após ser espancado com pedaço de pau, por cinco suspeitos, na madrugada de quinta-feira (8). A guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em Braço do Norte, no Sul de SC, por volta das 4h.

