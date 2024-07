Violência em Tubarão: Homem Ameaça Companheira com Faca Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e de lesão corporal na noite do último... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 18h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e de lesão corporal na noite do último domingo (28), por volta das 22h45. O crime foi registrado na rua Silvio Búrigo, no bairro São Cristóvão, em Tubarão, no Sul de SC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem agride e ameaça a companheira com faca em Tubarão

• Vítimas de acidente aéreo serão sepultadas em São Francisco do Sul e Brusque

• VÍDEO: Acidente entre carro e carreta mata uma pessoa na BR-163 em SC