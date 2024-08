Violência Familiar: Dois Esfaqueados em Chapecó Uma briga de família terminou com dois homens esfaqueados em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. As tentativas de homicídio foram... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 05h15 (Atualizado em 11/08/2024 - 05h15 ) ‌



Uma briga de família terminou com dois homens esfaqueados em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. As tentativas de homicídio foram atendidas pela PM (Polícia Militar) na tarde deste sábado (10), na rua Cristaldo Rodrigues, no bairro Vila Real.

