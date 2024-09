Virginia Fonseca compartilha momento especial com José Leonardo "José Leonardo, que Deus abençoe sempre!", escreveu Virginia na legenda ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 04h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 04h30 ) ‌



Virginia Fonseca publicou em sua conta no Instagram a primeira imagem de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, que nasceu na tarde deste domingo (8), em Goiânia, Goiás. O vídeo, feito com o recurso “boomerang”, mostra a mão do bebê e suas iniciais estampadas na roupa. “Chegou cheio de saúde! José Leonardo, que Deus abençoe sempre!”, escreveu na legenda.

