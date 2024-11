Vitória de Carmen Zanotto em Lages: uma reviravolta nas eleições TSE anulou os votos do ex-prefeito Elizeu Mattos (MDB), considerado inelegível, o que fez a prefeita eleita Carmen Zanotto (Cidadania... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h09 ) twitter

Quase uma semana depois de vencer as eleições pela prefeitura de Lages com 50,7 mil votos, a deputada federal e prefeita eleita Carmen Zanotto (Cidadania) viu aumentar consideravelmente o percentual de votos válidos de sua conquista. Os 58,47% registrados dia 6 de outubro, tornaram-se 77,16% após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dia 11 de outubro.

