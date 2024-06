Vitória épica do Figueirense A vitória do Figueirense na noite de hoje diante do São Bernardo, em São Paulo, foi uma vitória maiúscula. A equipe soube superar...

Alto contraste

A+

A-

A vitória do Figueirense na noite de hoje diante do São Bernardo, em São Paulo, foi uma vitória maiúscula. A equipe soube superar algumas dificuldades, como a ausência do Alisson na partida, a lesão do zagueiro Rafael Ribeiro que deixou o campo ainda na primeira etapa e capacidade de reverter um placar negativo, algo que ainda não tinha ocorrido na temporada. Se no gol do “Bernô” o lateral Samuel errou na marcação do atacante do time adversário, o gol do Pato, que vive ótima fase, de fora dá área tranquilizou o time alvinegro que percebeu a possibilidade de buscar os três pontos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Jovem morre afogado na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú

• Uma vitória maiúscula do Figueirense

• Pato brilha e Figueirense vence o São Bernardo de virada na Série C



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.