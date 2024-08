Vitória Surpreendente do Avaí na Vila Belmiro! O Avaí conquistou uma vitória sensacional na tarde deste sábado (17). Atuando em uma Vila Belmiro com mais de 13 mil torcedores, o... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 00h06 (Atualizado em 18/08/2024 - 00h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Avaí conquistou uma vitória sensacional na tarde deste sábado (17). Atuando em uma Vila Belmiro com mais de 13 mil torcedores, o Leão da Ilha contou com um golaço de Giovanni ainda no primeiro tempo e uma atuação de gala de César Augusto inclusive defendendo penalidade de Guilherme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• O Avaí fez coisa! Leão vence o líder Santos na Vila Belmiro com golaço de Giovanni

• Reveladas as últimas palavras de Matthew Perry antes de morrer: ‘Pode me dar…’

• Blumenau já foi cenário das famosas pegadinhas do Programa Silvio Santos