Vizinho acorda com estrondos e é surpreendido com incêndio em oficina mecânica em SC Vizinho acorda com estrondos e é surpreendido com incêndio em oficina mecânica em SC ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 12h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em oficina mecânica em SC

Um morador do município de Coronel Freitas, no Oeste de Santa Catarina, acordou com barulhos de estrondos e foi pego de surpresa por um incêndio em uma oficina mecânica vizinha. O incidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o ocorrido.

Leia Mais em ND Mais:

Briga generalizada acaba com homem morto em Seara

Antes de assumir, Soratto anuncia aumento da carga horária de comissionados em Tubarão

Alerta laranja: SC enfrenta risco de temporais e alagamentos nesta segunda-feira