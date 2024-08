Voepass Interrompe Vendas Após Tragédia Aérea em Vinhedo A companhia aérea Voepass anunciou nesta terça-feira (20) a suspensão temporária da venda de passagens para alguns destinos no Brasil... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 00h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 00h01 ) ‌



A companhia aérea Voepass anunciou nesta terça-feira (20) a suspensão temporária da venda de passagens para alguns destinos no Brasil. A decisão está relacionada à queda do avião ATR 72-500 em Vinhedo, tragédia que deixou 62 mortos no dia 9 de agosto.

