Voepass Retoma Voos Após Tragédia Aérea em São Paulo A companhia aérea Voepass retomou os voos do trajeto em que um avião caiu e matou 62 pessoas na sexta-feira (9). Os serviços foram... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h26 ) ‌



A companhia aérea Voepass retomou os voos do trajeto em que um avião caiu e matou 62 pessoas na sexta-feira (9). Os serviços foram normalizados nessa segunda-feira (12), com aeronaves partindo de Cascavel, em Curitiba, com destino ao aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo.

