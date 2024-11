Volante campeão brasileiro pelo JEC e zagueiro atual campeão da Série C reforçam o Tricolor Volante campeão brasileiro pelo JEC e zagueiro atual campeão da Série C reforçam o Tricolor ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 18h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volante e zagueiro reforçam o Tricolor

Com a chegada do técnico Hemerson Maria, o JEC começou a montagem de elenco para o Campeonato Catarinense e para a Série D. Além dos jogadores que já possuem contrato, o Tricolor iniciou as contratações para dar início à pré-temporada e anunciou o retorno de um velho conhecido do torcedor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Produção de caminhões no Brasil apresenta crescimento e atinge novos patamares

Piloto catarinense André Gaidzinski participa da última etapa da Porsche Cup Brasil

Golpe do falso advogado faz vítimas em SC; saiba como se proteger