Volante campeão da Série D em 2023 reforça o JEC na próxima temporada Volante campeão da Série D em 2023 reforça o JEC na próxima temporada ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vinicius Paulista

Os reforços continuam chegando ao JEC para a temporada 2025. Depois de confirmar o retorno de Naldo e as chegadas do atacante Caion, do zagueiro Léo Rigo e do lateral-direito Danilo Belão, o Tricolor anunciou a contratação do volante Vinicius Paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Motorista socorrido em parada cardíaca após acidente morre em Jaraguá do Sul

Suspeito por envenenamento de Rottweiler é preso em flagrante em Joinville

Repórter vive situação inesperada com idosa em transmissão ao vivo em SC: ‘Ela nem percebeu’