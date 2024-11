Volante deixa o Figueirense e aumenta barca de atletas para 2025 Volante deixa o Figueirense e aumenta barca de atletas para 2025 ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 01/11/2024 - 21h09 ) twitter

Gledson Figueirense

O volante Gledson, de 29 anos, é mais um atleta a deixar o Figueirense. Com 30 jogos na temporada, o jogador marcou um gol e contribuiu com outras duas assistências durante o ano, somando 2.182 minutos com a camisa do Furacão em 2024.

