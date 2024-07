Voleibol feminino de Chapecó faz história com 14º título no JUC's A equipe de voleibol feminino de Chapecó, do Oeste de Santa Catarina, sagrou-se campeã dos JUC's (Jogos Universitários Catarinenses... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 11h21 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h21 ) ‌



A equipe de voleibol feminino de Chapecó, do Oeste de Santa Catarina, sagrou-se campeã dos JUC's (Jogos Universitários Catarinenses), na terça-feira (16). Este é o 14º título da equipe na competição, a 12ª conquista consecutiva e a 4ª com as cores da Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina).

