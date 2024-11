Voo do Mirassol tem problema e jogo contra o Avaí é transferido Voo do Mirassol tem problema e jogo contra o Avaí é transferido ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voo do Mirassol

A equipe do Mirassol teve problema no voo em Congonhas, na quinta-feira (8), e só conseguiu chegar em Florianópolis nesta sexta-feira para o jogo com o Avaí. Por isso, a CBF mudou o jogo de sábado, às 17h, para domingo (10), às 19h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação do jogo.

Leia Mais em ND Mais:

Agenda Cultural em Florianópolis: domingo com samba e blues na cidade

‘Dívida com o tráfico’: homem é encontrado ferido por faca e sob efeito de drogas em Camboriú

VÍDEO: Motorista tenta ultrapassagem, colide com caminhão e tem porta do carro arrancada em SC