WEG Brilha no Ranking das Bilionárias Lucrativas Com sede em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, a WEG, fabricante de motores elétricos, conquistou a 15ª posição no ranking... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com sede em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, a WEG, fabricante de motores elétricos, conquistou a 15ª posição no ranking das empresas listadas na B3, a bolsa de valores brasileira, que registraram os maiores lucros no segundo trimestre deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Empresa de SC se destaca entre as bilionárias mais lucrativas do 2º trimestre

• ‘Só queria um rolê’: fuga mal sucedida de cachorro movimenta bombeiros de Itapema

• Com cinema, literatura e arte, Mostra de Artes Inclusivas estreia sexta no CIC