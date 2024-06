ND Mais |Do R7

WhatsApp instável: Usuários enfrentam dificuldades com envio de mensagens

Na manhã desta quinta-feira (27), usuários de todo o país relataram instabilidades no aplicativo de mensagens WhatsApp. Com o WhatsApp instável, diversos profissionais que dependem do aplicativo para suas atividades diárias enfrentaram prejuízos.

