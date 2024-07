William Lima Brilha e Faz História nas Olimpíadas de Paris 2024 O brasileiro William Lima conquistou uma vaga na final do Judô, categoria até 66kg, nas Olimpíadas de Paris 2024. Com a classificação... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 28/07/2024 - 16h23 ) ‌



O brasileiro William Lima conquistou uma vaga na final do Judô, categoria até 66kg, nas Olimpíadas de Paris 2024. Com a classificação, o atleta vai em busca do ouro ainda neste domingo (28). Em caso de derrota, ele garante a medalha de prata.

