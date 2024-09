Willian, o goleiro que conquistou o mundo do futsal Premiação referente a 2023 coloca o goleiro que passou 10 anos no JEC Futsal no topo do ranking mundial ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 21h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 21h00 ) ‌



O goleiro Willian se despediu do JEC Futsal em 2023, depois de uma temporada histórica com quatro títulos e dois vices. E a temporada rendeu ainda mais ao Paredão: ele foi eleito o melhor goleiro do mundo pela Futsal Planet.

