Acidente em rodovia entre ônibus e micro-ônibus deixa quatro mortos em Ipeúna (SP) Um dos coletivos envolvidos na batida é do SUS e transportava pacientes; seis pessoas ficaram feridas

Rodovia permanecia interditada no começo da manhã desta segunda-feira Reprodução/Artesp

Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e micro-ônibus em Ipeúna, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente aconteceu por volta das 5h30, no km 93 da rodovia Irineu Penteado (SP-191).

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e da Artesp atuavam no local por volta das 8h. No mesmo horário, a rodovia permanecia completamente interditada em ambos os sentidos.

Os feridos foram socorridos para hospitais em Ipeúna, Rio Claro e Charqueada. A Artesp informou que o micro-ônibus envolvido no acidente é do SUS e transportava pacientes.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O caso deve ser registrado na Delegacia Geral de Ipeúna.