Aeroporto de Congonhas retoma operações após 112 voos cancelados por causa da chuva Segundo concessionária que administra o aeroporto, operações foram normalizadas neste sábado São Paulo|Do R7 09/11/2024 - 13h14 (Atualizado em 09/11/2024 - 13h16 )

Aeroporto teve 112 voos cancelados por causa das chuvas em SP Rovena Rosa / Agência Brasil

Após ter 112 voos cancelados desde quinta-feira (7) por causa das chuvas em São Paulo, as operações no Aeroporto de Congonhas foram normalizadas na manhã deste sábado (9).

Segundo a Aena Brasil, concessionária que administra o aeroporto, o terminal já opera normalmente.

Na sexta-feira (8), 38 voos tinham sido cancelados até as 16h (21 chegadas e 17 partidas) e cinco foram desviados, por causa das condições meteorológicas e ajustes nas malhas das companhias aéreas.

Nas redes sociais, internautas relatam aglomerações no balcão das companhias aéreas e nas áreas de embarque.

“Dezenas de voos cancelados em Congonhas e no Santos Dumont. Milhares de passageiros pernoitando nas áreas de embarque sem receber nenhum informação das companhias aéreas”, afirmou Júlio Macondo em publicação no X.

Na quinta-feira, ocorreram 32 cancelamentos de voos, também por conta das chuvas que atingiram a capital.

A Aena informou que seis voos foram cancelados neste sábado, sendo uma decolagem e cinco pousos, como parte de ajustes realizados pelas companhias aéreas. A concessionária orienta os passageiros a confirmarem a situação de seus voos diretamente com as empresas.

Chuva de um mês em sete dias

A capital registrou na primeira semana de novembro 163 mm de chuva, volume maior do que o esperado para todo o mês -145 mm, segundo informações divulgadas na quinta-feira pela Defesa Civil do estado, dia também marcado por temporais. A expectativa é que a situação seja semelhante na tarde desta sexta-feira.

Em razão das chuvas também há registro de falta de energia, de acordo com a Enel. Ao menos 30 mil endereços estão sem luz na manhã desta sexta-feira na Região Metropolitana de São Paulo. Do total, 25 mil endereços são da capital paulista.

Para o fim de semana, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas. Conforme a Meteoblue, no fim de semana, as temperaturas permanecem mais baixas, com máxima na casa dos 20ºC.