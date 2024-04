Amigo de motorista do carro de luxo que causou acidente com morte continua internado na UTI Marcus Rocha era passageiro do Porsche, avaliado em R$ 1 milhão, que bateu em carro de aplicativo e matou Ornaldo Silva, de 52 anos

Alto contraste

A+

A-

Sastre (foto) dirigia o Porsche, e Marcus era passageiro Sastre (foto) dirigia o Porsche, e Marcus era passageiro (Montagem/Reprodução Agência Record/RECORD)

O jovem Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo do empresário Fernando Sastre Filho, continua internado na UTI de um hospital privado de São Paulo seis dias depois de um acidente com um carro de luxo e uma morte na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

Sastre Filho dirigia o Porsche, avaliado em R$ 1 milhão, que provocou um acidente no último domingo (31), quando atingiu a traseira de um carro de aplicativo na traseira e matou motorista Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Marcus Vinícius Rocha era passageiro do Porsche na hora da batida.

O rapaz de 22 anos foi socorrido por outro motorista que passava no local minutos depois do acidente. A testemunha informou à polícia que Rocha sentia falta de ar e tinha dificuldade para respirar.

Em seguida, o passageiro do Porsche foi socorrido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a um hospital privado do Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

A Justiça já negou a prisão de Sastre Filho, que segue em liberdade.

Namorada do passageiro do Porsche

Na última quinta-feira (4), a namorada de Marcus Vinicius Machado Rocha compareceu ao 30º Distrito Policial do Tatuapé para prestar depoimento.

Segundo as informações apuradas pelo repórter Ari Peixoto, da RECORD, a companheira de Marcus confirmou que Fernando e a namorada brigaram na saída do clube de pôquer, na madrugada em que aconteceu o acidente.

A advogada que representa Fernando esteve na delegacia e disse que pretende apresentar outra testemunha do acidente. Ao menos seis pessoas já foram ouvidas.

Uma sócia do clube de pôquer informou que as gravações do local são reiniciadas e automaticamente apagadas a cada 3 horas.

Naquela madrugada havia pouco mais de cem pessoas no local, portanto, não foi possível ver se Fernando, o condutor da Porsche, ingeriu bebidas alcoólicas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Rodrigo Balbino