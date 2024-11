Apagão em São Paulo: após três dias, 340 mil casas ainda estão sem luz Segundo a Enel, desde sexta 1,7 milhão de clientes tiveram o fornecimento de energia restabelecido São Paulo|Thays Martins, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 22h19 (Atualizado em 14/10/2024 - 22h25 ) twitter

Apagão começou na sexta-feira Paulo Pinto/Agência Brasil

Após três dias do temporal que atingiu São Paulo, 340 mil casas da região metropolitana ainda estão sem energia, segundo a Enel, empresa responsável pelo fornecimento do serviço. De acordo com a companhia, até às 18h30 desta segunda-feira (14), 1,7 milhão de clientes tiveram o fornecimento de energia restabelecido.

“Desde a noite de sexta-feira, quando a área de concessão foi atingida por rajadas de vento de até 107 km/h, causando danos severos, estamos trabalhando na recuperação da rede elétrica. A companhia reforçou as equipes em campo, recebeu apoio de técnicos de outras distribuidoras e deslocou profissionais de outros estados", disse a empresa em nota divulgada à imprensa.

Nesta segunda, a CGU (Controladoria-Geral da União) anunciou que fará uma auditoria sobre a atuação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) neste apagão e no de novembro do ano passado. A agência é responsável pela fiscalização da concessionária.

Segundo o ofício enviado pela CGU à Aneel, serão apurados como foi a atuação da agência durante o apagão de novembro de 2023, quando 2,1 milhões de casas ficaram sem energia; quais foram as medidas tomadas após o evento para prevenir novos incidentes; e como foi atuação da agência agora em outubro.