Apagão em São Paulo já causa prejuízo de R$ 1,65 bi para varejo e serviços, diz FecomercioSP Federação estima que valor deve ser maior porque a Enel não forneceu respostas concretas sobre o retorno do serviço São Paulo|Do Estadão Conteúdo 14/10/2024 - 21h05 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temporal em São Paulo deixou até 2,1 milhões sem luz Paulo Pinto/Agência Brasil

A falta de eletricidade em parte da cidade de São Paulo, que começou na sexta-feira (11), já soma perdas brutas de cerca de R$ 1,65 bilhão para os setores de varejo e serviços, considerando o faturamento que ambos deixaram de registrar por três dias, segundo cálculos da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

O varejo paulistano teve prejuízos de ao menos R$ 536 milhões nos dias em que parte dos agentes do setor ficou sem funcionar, e as perdas no setor de serviços somam R$ 1,1 bilhão. Esses dados foram compilados levando em conta que, aos fins de semana, o comércio de São Paulo tende a faturar, em média, R$ 1,1 bilhão por dia, enquanto os serviços têm receitas de R$ 2,3 bilhões.

Contudo, a federação estima ainda que “esse valor deverá ser maior, porque a empresa responsável pela distribuição de energia a Enel, ainda não forneceu respostas concretas sobre o retorno do serviço à totalidade dos imóveis que dependem da rede”.

Em nota, a FecomercioSP diz que “a nova interrupção do fornecimento de energia evidencia, além do mais, como é fundamental discutir uma reforma administrativa a nível nacional já que todas as instâncias de governo, apesar de grandes arrecadadoras de tributos, não conseguem fornecer serviços básicos à população — quanto mais com qualidade minimamente aceitável”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A entidade afirmou que trabalha desde a última sexta para colaborar com os setores mais afetados pelo novo apagão em São Paulo. A Fecomercio exige “que a Enel faça a restauração da distribuição com o máximo de urgência possível”.

“Para a FecomercioSP, é inaceitável que a maior metrópole brasileira sofra com constantes cortes de energia, como vem acontecendo nos últimos meses”, disse a federação.

“Como já reforçado em outras ocasiões, a Federação tem apontado à Enel como muitas empresas estão contabilizando perdas econômicas a cada dia sem luz, como mercados, restaurantes, farmácias e lojas do varejo, além de serviços que ficam impossibilitados de operar, já que, além da energia, estão sem acesso à Internet.”