Atrasos e cancelamentos de 75 voos deixam aeroporto de Congonhas abarrotado Passageiros que perderam conexões ou que estariam em voos fizeram filas de cerca de 200 m para pegar voucher e ir para hotéis São Paulo|Do R7 28/11/2024 - 23h30 (Atualizado em 29/11/2024 - 08h16 )

Após temporal, Congonhas amanheceu com dezenas de voos cancelados MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO — 29.11.2024

O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo (SP), teve 75 pousos e decolagens suspensos entre a noite de quinta-feira (28) e a manhã desta sexta-feira (29). As informações constam no painel de controle de voos da Aena, concessionária responsável pela administração do terminal.

Ontem, houve ao menos 34 voos cancelados — 19 chegadas e 15 partidas — devido às fortes chuvas que atingiram a capital paulista durante a tarde.

Nesta sexta-feira (29), há pelo menos 26 chegadas e 15 partidas canceladas, totalizando 41 voos — ao menos uma chegada está confirmada, mas além do horário previsto. Com isso,

Segundo a Aena, as alterações foram feitas “por ajuste de malha das companhias aéreas”.

Aeroporto de Congonhas ainda sofre reflexos da chuva nesta sexta (29) Raphael Hakime/R7 – 28.11.2024

Às 22h, os pousos e decolagens estavam liberados no aeroporto, mas as companhias aéreas precisam de tempo para regularizar os embarques e desembarques. Longas filas foram formadas por passageiros em busca de informações, remarcações e vouchers para hospedagem em hotéis.

Colaborou para esse cenário de caos horário de fechamento diário do aeroporto, às 23h.

Na manhã desta sexta-feira, os passageiros ainda encontram dificuldades para remarcar partidas.